Juventus-Lazio – Formazioni Ufficiali: Higuain si ferma nel riscaldamento

Ecco le scelte dei tecnici in vista del match Juventus-Lazio. Sarri lascia inizialmente Dybala in panchina per schierare dal 1′ Higuain, ma l’ex Napoli si ferma nel riscaldamento così la Joya partirà dall’inizio. Mentre Simone Inzaghi ritrova Immobile e Caicedo in attacco.

Ecco le formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.