Grinta e determinazione: Matteo Politano si prende la scena

Tanto entusiasmo, grinta e ottima condizione atletica: Politano con il suo ingresso in campo contro l’Udinese ha dato la scossa, il suo ingresso ha dato adrenalina al reparto offensivo, l’impatto sulla partita è stato molto positivo con giocate di personalità. Scatti, sprint, grande convinzione e ovviamente la giocata personale fantastica all’ultimo minuto di recupero, una giocata da campione. Politano ha scelto Napoli per rilanciarsi dopo la sua ultima fase poco felice nell’Inter: l’obiettivo è diventare protagonista in maglia azzurra con la speranza di poter rientrare poi nel gruppo Italia (segnò il gol decisivo nell’amichevole contro gli Stati Uniti del 20 novembre 2018) per gli Europei 2021. Fonte: Il Mattino.