Ecco i voti dell’attacco azzurro de il Mattino: sufficiente solo il capitano!

5 CALLEJON

Spinge meno del solito e la mancanza di Di Lorenzo rallenta la catena di destra dove Josè perde il compagno con il quale scambiare il pallone e creare quel solito gioco di sovrapposizioni. Mai pericoloso al tiro e anche poco incisivo dal punto di vista degli assist per i compagni.

5,5 MERTENS

La sua partita dura mezz’ora, giusto il tempo di rimediare un calcione da parte di Becao per poi finire ko per un problema alla schiena. Prima della sostituzione, non si mette in mostra con nulla di particolarmente interessante, anche perché tutto il reparto offensivo fatica a girare nel modo giusto.

6 INSIGNE

Una delle uniche due parate di Musso nel primo tempo arriva su una conclusione del capitano che però arriva al tiro troppo stanco dopo una bella azione personale. La voglia, come sempre, non gli manca e i minuti di riposo avuti a Bologna gli hanno fatto bene per una maggiore reattività in campo.