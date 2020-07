Ecco i voti della difesa azzurra de il Mattino: sufficiente la difesa!

5,5 HYSAJ

Gli manca il dinamismo di Di Lorenzo per attaccare a tutta fascia e proporsi anche nella metà campo avversaria, ma almeno si impegna nel dare una mano in fase difensiva. Arriva con un attimo di ritardo per raddoppiare Nestorovski in occasione del gol del vantaggio dell’Udinese.

5,5 MANOLAS

Parte bene, con almeno tre chiusure pulite in anticipo sugli avversari. Poi, però, alla lunga si distrae e infatti il gol del vantaggio dell’Udinese nasce da un suo errore di valutazione. Nella ripresa cerca di tenere alla larga i guai e in coppia con Koulibaly alza il muro davanti alla porta di Ospina.

6,5 KOULIBALY

Dalle sue parti difficilmente si riesce a passare. Nestorovski e Lasagna, infatti, gli girano molto a largo, perché tanto sanno già che vedere la palla non sarà cosa facile. Nel finale salva in spaccata – e con l’aiuto della traversa – sul pallonetto di De Paul a Ospina già ampiamente battuto.

6,5 MARIO RUI

De Paul entra dalla sua parte e segna il gol del vantaggio per l’Udinese, ma nello specifico le colpe del portoghese sono attenuate dall’errore complessivo di tutta la linea. Prova a riscattarsi con qualche bella discesa sulla fascia che però non viene premiata dalla sorte con un gol.