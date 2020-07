Ecco i voti de Il Mattino per il centrocampo: centrocampo insufficiente!

5,5 FABIAN RUIZ

Dopo un inizio da brividi – tre appoggi facili facili regalati bellamente agli avversari – rinsavisce e dal suo piede nasce la giocata che porta al pari firmato da Milik. Cresce vistosamente con il passare dei minuti, ma la prestazione manca di acuti degni di un giocatore del suo livello.

5 LOBOTKA

Rispetto a Demme, la regia con lui viaggia su altri ritmi. Tanti passaggi nelle stretto e zero verticalizzazioni. Compensa con la corsa, che non manca mai anche per mettere una pezza sugli errori in appoggio dei compagni. Nel complesso non aiuta al cambio di ritmo.

5,5 ZIELINSKI

Per due volte si ritrova al centro dell’area dell’Udinese in buona posizione per fare centro e per due volte viene murato sul più bello dal gambone di un avversario. Nella ripresa, allora, ci prova da fuori, ma questa volta a negargli la gioia del gol ci pensa la traversa, baciata dopo la parata di Musso.