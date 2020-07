Condò: “Milik andrà via e Petagna non giocherà molto, Immobile…”

Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria azzurra nel finale contro l’Udinese: “José Callejon non rinnoverà con il Napoli e lascerà il club azzurro da svincolato? Io una porticina la lascerei, diciamo l’1%. Cosa ne sarà di Arkadiusz Milik? Hanno preso Andrea Petagna e stanno trattando Victor Osimhen, si è deciso che andrà via. Quest’anno il Napoli segna meno, ha perso nove gol rispetto all’anno scorso. Avere Milik è un lusso, ma allora perché prendi Osimhen? D’altronde, hai già Dries Mertens centravanti, senza contare Petagna. Andrea giocherà tante gare nel Napoli la prossima stagione? No, non riesco ad immaginare una cosa del genere. Che fine farà Fernando Llorente? Ma perché, c’è ancora? E’ ancora infortunato? Quest’anno il suo apporto è stati pari a zero. Andrea Belotti per il Napoli? Qualche voce forti c’è e riguarda Ciro Immobile”.