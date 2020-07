Chiariello: “La Lazio aveva un sogno, poi si è sciolta come neve al sole”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: ”Alcune squadre nel post lockdown hanno ingranato le marce alte, altre hanno frenato in maniera paurosa. La Lazio aveva un sogno che si sarebbe potuto coronare senza lockdown, con una partita a settimana, con l’entusiasmo, potevano battere la Juve. 7 partite, 7 punti: si è sciolta come neve al sole. La Juventus così così, non ha fatto un bel percorso. Atalanta e Milan volano, hanno trovato una fioritura incredibile, come mai queste diverse velocità? Questa giornata di campionato è come il giorno dei morti. L’Atalanta frena, l’Inter frena tra mille polemiche, la Juve non deve far nulla tranne che portare in porta questo campionato”.