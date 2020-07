Il Cds vota la Panchina: Rino batte l’Udinese con i cambi

Ecco i voti del Corriere dello Sport alla panchina azzurra. Politano e Milik hanno deciso il match, il polacco a segno dopo soli 37 secondi, mentre l’ex Inter protagonista di una bellissima rete che è valsa la vittoria in extremis all’ultimo minuto di recupero. Senza voto Elmas e Allan che non hanno avuto modo di mettersi in mostra, mentre Demme leggermente sotto la sufficienza.

Allan (35’ st) sv

Per dare freschezza alla metà campo.

Demme (26’ st) 5,5

Si prende il giallo ed è l’unica cosa che rimane di una ventina di minuti.

Elmas (35’ st) sv

Qualche scatto, qualche allungo.

Politano (26’ st) 7

E’ il (primo) gol dell’anno, somiglia tanto a quello della vita. Missile terra-aria, proprio all’incrocio del pali, come si sogna da bambino o anche da grande.

Milik (31’ pt) 6

Entra e fa ciò che deve: segnare. In maniera insolita, ma con potenza. E poi stavolta è vivo, non come a Bologna, almeno per un pochino.