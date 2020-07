CdS – Il pericolo per il Napoli è quello di piacersi troppo

Il Napoli sta portando avanti il suo campionato, seppur senza veri e propri obiettivi da raggiungere, in una sorta di preparazione alla gara Champions che lo vedrà impegnato con il Barcellona. Il Cds scrive sulla sfida:

“A diciannove giorni dalla prossima partita che conta, il Napoli ha rispetto al Barcellona sia un vantaggio da sfruttare sia un disavanzo da coprire. Il vantaggio è nella disponibilità ritrovata di darsi al proprio allenatore, una generosità che in certi passaggi della stagione era stata sospesa verso Ancelotti e che ora lo stesso Quique Setién a Barcellona sta sperimentando a sua volta con i senatori, gli intoccabili che in Spagna si chiamano “vacche sacre”.

Il disavanzo invece sta nella consapevolezza. I cinque gol di ieri del Barcellona all’Osasuna, come ha detto Messi, sono stati sentiti quasi una necessità, il tentativo di cercare un porto dopo tanto mare aperto. Il Barcellona sa di non potersi bastare, di dover aggiungere altro calcio al poco mostrato dopo il lockdown. Il Napoli sente invece di essere già quello che poteva diventare. Sembra vivere in uno stato più conservativo. Gioca per non far svanire una condizione di magia emotiva raggiunta con la Coppa.

Credere che possa essere sufficiente per eliminare il Barcellona sarebbe un grosso errore. La forza del Barcellona in questo momento è aver chiuso una Liga sentendosi malmesso. È sapere di doversi cercare. Dalla sua tormenta il Napoli è invece già uscito, si è già trovato. Si è rimesso in equilibrio. Si piace. Questo è già più di un rischio. È il suo limite. Non spinge ad aggiungere altra fame. Un limite evidente nella maniera in cui cerca la porta, nella confusione che alcuni dei suoi migliori giocatori fanno tra stile e classe, nella malintesa naturalezza che diventa superficialità. Nel primo tempo è stata evidente in almeno tre occasioni: una scucchiaiata inutile di Fabián Ruiz a centrocampo, un tocco sotto porta di Callejón preferito a un tiro più convinto, un’uscita di Mario Rui con troppa fiducia in se stesso. Il gol preso da De Paul è figlio dello stesso meccanismo che ha portato a subirne uno simile da Gosens e da Theo Hernández. C’è sempre una mancata copertura, un mancato rientro, sull’esterno opposto. Delle due l’una: o prendi gol allo stesso modo perché non vedi il problema o perché pensi di risolverlo con sufficienza. Vincere al 95’ non sempre aiuta a vedere i problemi”.

Angelo Carotenuto (Cds)