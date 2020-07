Il CdS vota la difesa: Koulibaly giganteggia, l’autotraversa è una chicca

Ecco i voti del Corriere dello Sport sulla difesa azzurra. Koulibaly giganteggia arginando Lasagna in ogni suo movimento. A impreziosire la prestazione del colosso senegalese l’autotraversa con la quale salva sulla linea sul pallonetto ormai a botta sicura di De Paul che aveva scavalcato Ospina. Mario Rui conferma il suo ottimale stato di forma con un’ottima prestazione in difesa ma anche in fase offensiva, mentre Hysaj copre bene in difesa senza però riuscire mai a sfondare sulla destra. Infine Manolas, peggiore della retroguardia, per troppe lacune difensive.

Hysaj 6

Va ad attaccare come e quando glielo consentono, si prende qualche confidenza e se lo può permettere. Non soffre particolarmente, se non dopo.

Manolas 5

Stanno tutti fuori dalla linea, anche lui, che si trova scoperto sul traversone di Zeegelaar. E poi un regalino a Lasagna che non si può.

Koulibaly 6,5

Rientra tra i “responsabili” del “fattaccio”, quello che manda l’Udinese in fuga. Ma ci mette il piedone scomposto e salva su De Paul.

Mario Rui 6,5

E’ l’ultimo a rientrare su De Paul sullo 0-1 e non riesce a disinnescarlo. Ma almeno si concede avventure e per poco non frega Musso.