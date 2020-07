Il CdS vota il centrocampo: Fabian sforna assist, Piotr fermato dalla traversa

Ecco i voti de Il Corriere dello Sport sul centrocampo azzurro. Fabian col destro regala a Milik il pallone per il momentaneo 1-1 dopo 37 secondi dall’ingresso in campo del 99 polacco. Lo spagnolo in mediana è sempre propositivo e verticalizza appena ne ha facoltà. Sufficienti invece Lobotka e Zielinski, l’ex Celta fa il “compitino” senza rischiare nulla mentre al polacco resta l’urlo del goal strozzato in gola per la traversa colpita dopo la deviazione con la punta delle dita di Musso.

Fabian Ruiz 6,5

Se si mette a servire assist anche di destro, finisce per disorientare chiunque, soprattutto chi lo marca.

Lobotka 6

Lascia che il pallone giri veloce, però stavolta sempre un po’ troppo orizzontale. Quasi contro natura, perché a lui piacciono gli angoli di passaggio. Ma sa essere almeno riferimento.

Zielinski 6

Professione orafo: fa brillare quella sfera di cuoio, tenta in avvio soluzioni intriganti. Si appisola e si risceglia e la traversa (che starà ancora tremando) sa di ingiustizia per il gesto tecnico.