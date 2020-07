Il CdS vota l’attacco azzurro: Il trio di folletti non punge

Ecco i voti del Corriere dello Sport sull’attacco azzurro. Il trio di folletti Mertens-Insigne-Callejon non punge, al 31′ Milik entra al posto del belga e segna dopo soli 37 secondi. Mentre Politano, entrato al posto di Callejon, raddoppia in extremis regalando i 3 punti a Gattuso. Segno che in avanti le cose non andavano bene. Mentre Insigne ha provato più volte il destro a giro e le percussioni, ma il capitano non era particolarmente ispirato.

Callejon 5,5

Sbaglia un gol che grida vendetta (e poi rimedia Milik) ma ogni volta che si muove, che va dentro al campo, cerca di non essere banale. Rimane comunque incompiuto

Mertens 5,5

E’ pallido ma quando esce sta peggio, perché zoppica, e il Barcellona arriverà tra soli diciannove giorni.

Insigne 6

Va dentro al campo, va sulla corsia di Callejon, va nella partita e la occupa per sacrificio. Ha un ruolo diverso, ora è leader, pur nella sofferenza.