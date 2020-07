Bergonzi: “Kolarov-Lautaro? Non l’avrei fischiato, ma se il VAR ti chiama…”

Mauro Bergonzi (ex arbitro) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Di Bello è un arbitro internazionale e d’esperienza, giusto provarlo in queste partite. L’anno prossimo non ci saranno più Rocchi, Calvarese e Giacomelli quindi lui come La Penna, Mariani, devono fare esperienza in questi match. Sull’episodio di ieri sera (Kolarov su Lautaro, ndr), io dal campo, non l’avrei fischiato: quasi non si vede. È ovvio che nel momento in cui il tuo VAR ti chiama, vuol dire che c’è qualcosa. C’è molta confusione”.