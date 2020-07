Venerato: “Trapela pessimismo per Osimhen, ecco le alternative”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito dlele strategie di mercato degli azzurri: “Il Napoli per ora non ha ancora deposto le armi su Victor Osimhen, ma a dire il vero trapela molto pessimismo. Ciro Immobile, invece, è in assoluto il primo nome che mister Gennaro Gattuso ha fatto. La verità è che sul napoletano Ciro Immobile ci sono troppe difficoltà: è molto complicato portare in maglia azzurra il centravanti laziale. Se invece dovesse saltare Victor Osimhen, che piace molto ai club inglesi, il nome sul quale si fionderà il Napoli è Luka Jovic. C’è stato un colloquio con il suo agente Fali Ramadani, procuratore anche di Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic”.