Sky, Jeremie Boga: il Napoli ci ripensa

Secondo Sky Sport, la dirigenza azzurra nutre perplessità sul prosieguo della trattativa per l’acquisizione dell’esterno offensivo Jeremie Boga, oggi in forza al Sassuolo. Le perplessità sono più di natura tecnica, che finanziaria. Non tanto, quindi, per il costo del cartellino. Quanto per la candidatura ad un ruolo già ricoperto dal capitano, Lorenzo Insigne. E dal “neoacquisto” Irving Lozano. Le cui “quotazioni” calcistiche sono in netta risalita. Senza poi dimenticare le soventi sortite di Dries Mertens, in quella zona di campo. Staremo a vedere.

Fonte: Sky Sport