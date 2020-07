SKY – Gattuso: “Ancora una volta abbiamo subito alla prima occasione”

Allo scadere il Napoli conquista i 3 punti contro l’Udinese. E, al termine della gara da SKY si assiste ad uno stralcio della conferenza stampa di Rino Gattuso: “Abbiamo giocato contro una squadra fisica che difende bene, non gli abbiamo concesso profondità. Però, ancora una volta, alla prima occasione ci hanno fatto gol. La sensazione è stata però quella che la squadra la volesse vincere a tutti i costi. Non credo che il Napoli soffra di mancanza di equilibrio, ma il dato che mette in relazione le occasioni create e quelle concretizzare ci fa pensare. Diciamo anche che però tutti stiamo giocando un altro sport, non certo il calcio. Per frequenza, periodo, stadi vuoti, situazioni…Non è calcio…”