Serie A/ Roma-Inter 2-2: Pareggio che non accontenta nessuno

La Roma dopo tre risultati utili consecutivi scende in campo contro l’inter all’ Olimpico per consolidare il quinto posto in classifica. I nerazzurri invece, con una vittoria si porterebbero momentaneamente a meno tre lunghezze dalla vetta. La prima occasione clamorosa è per i giallorossi da calcio d’angolo, sbaglia l’uscita Handanovic e Mancini manda fuori di testa. Al 15′ sempre da angolo stavolta per l’Inter, De Vrij stacca tra Kolarov e Spinazzola e sigla il vantaggio. 0-1. La Roma reagisce con Dzeko che tira al limite ma il pallone termina lento tra le braccia di Handanovic. Al 26′ Brozovic ha La possibilità di raddoppiare a pochi passi da Pau Lopez che si distende e para. Nel minuto di recupero del primo tempo la a Roma pareggia con Spinazzola che tira in porta verso lo specchio della porta, De Vrij devia in porta ed è 1-1. Il VAR convalida dopo un gallo negli sviluppi dell’ azione che aveva portato al gol. All’ intervallo è 1-1.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa è subito la Roma ad avere l’occasione per portarsi in vantaggio. Splendido passaggio di Dzeko per Veretout, ma il francese tira tardi e para Handanovic in uscita. Al 53′ bel lancio di Bastoni, eccezionale stop di Lautaro Martinez vola verso la porta e segna. Ma il guardalinee alza la bandiera e segnala l’offside. Al 57′ la Roma si porta in vantaggio con Dzeko che nel momento del tiro è anticipato da Mkhitaryan che tira e sigla il 2-1. All’87 Spinazzola nel tentativo di spazzare la sfera nella propria area commette fallo su Moses, l’arbitro fischia il rigore. Dal dischetto Lukaku fa 2-2. Dopo il pareggio la Roma può riportarsi in vantaggio, ma è bravo D’Ambrosio a chiudere in diagonale su Dzeko. Alla fine è 2-2 pareggio che non avvicina la Roma al quarto posto ne l’Inter al primo.

TABELLINO

ROMA(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez(74’Smalling), Kolarov; Bruno Peres, Diawara(69’Cristante), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan(83’Perez), Pellegrini(83’Perotti); Dzeko. All.: Fonseca.

A disposizione: Fuzato, Zappacosta, Smalling, Cetin, Cristante, Villar, Perotti, Pastore, Carles Perez, Kluivert, Under, Kalinic.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni(82’D’Ambrosio); Candreva(67’Moses), Gagliardini(69’Eriksen), Barella, Young(67’Biraghi); Brozovic; Sanchez, Martinez(67’Lukaku). All.: Conte.

A disposizione: Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Asamoah, Moses, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Lukaku, Esposito.



STADIO: Olimpico, Roma.

ARBITRI: Di Bello di Brindisi, Cecconi-Galetto, IV: Giua, VAR: Guida, AVAR: Di Vuolo.

RETI: 15′ De Vrij(I), 46’Spinazzola(R), 57’Mkhitaryan(R), 88’Lukaku(I).

NOTE: Ammoniti Barella(I), Pau Lopez(R).



Rec. +1-1°t, +4-2°t.

A cura di Antonio Bisesti.