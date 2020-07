SERIE A, punteggi finali: Genoa-Lecce 2-1; Brescia-Spal 2-1; Fiorentina-Torino 2-0

GENOA-LECCE 1-0. 7′, gol del Genoa. Pandev, in area di rigore, imbuca per Sanabria. Destro potente e palla in rete. 1-0. 44′ Lapadula, a tu per tu contro Perin in uscita, prova uno scavetto, invano. L’arbitro, però, viene chiamato al video dal Var, per valutare meglio l’episodio. Fallo di Perin proprio su Lapadula. Rigore. Si incarica della battuta Mancosu. Ma calcia alto, fuori. 1-0. Secondo tempo. 15′, pareggio del Lecce. Mancosu crossa a rientrare. La difesa genoana, compreso Perin, rimane ingannata dalla traiettoria. Che termina in rete. 1-1. 23′, Barak si ritrova in ottima posizione, ma conclude fuori. 36′, raddoppio del Genoa. Gran destro di Jagiello da fuori area. La palla va sul palo. Poi sulla schiena del portiere leccese Gabriel. Ed entra. 2-1. Fortuna da una parte, sfortuna dall’altra. Il Genoa vince 2-1 lo scontro salvezza contro il Lecce. Ora si trova a +4, sullo stesso Lecce. Con il vantaggio nello scontro diretto. Il Lecce recrimina per il rigore non trasformato da Mancosu, nel primo tempo. Ora si complica molto la sua strada verso la salvezza.

BRESCIA-SPAL 0-1. 42′, gol della Spal. Dabo triangola con Missiroli al limite dell’area. Conclusione parata da Joronen. Lo stesso Dabo, dopo un rimpallo favorevole, ribatte in rete. 0-1. 46′, Spal vicina al raddoppio. D’Alessandro salta un avversario e crossa per Tunjov. Controllo e tiro al volo di poco al lato del palo. 0-1. Secondo tempo. Angolo di Tonali, mischia in area, Donnarumma appoggia a Mateju, che sferra un tiro rasoterra che va di poco a lato. 3′, Skrabb si accentra e calcia. Letica interviene ma indirizza verso Cionek. E rischia un clamoroso autogol. Palla di poco fuori. 16′, Donnarumma, imbucato da Tonali, tira, ma la sua conclusione va sull’esterno della rete. 19′, iniziativa personale di Petagna. Che, dal fondo, crossa rasoterra per la conclusione di Cerri. Quasi sulla linea, salva Semprini. 22′, ancora Petagna, controlla la sfera in area. Si libera con il fisico di Mateju. Ma conclude di poco al lato. 24′, pareggio del Brescia. Tonali per di Martella. Cross rasoterra per Donnarumma. Che appoggia dietro a Zmrhal. Il suo sinistro batte Letica. 1-1. 48′, raddoppio del Brescia. Donnarumma dialoga con Torregrossa, poi serve Zmrhal in area. Ancora di sinistro, sul secondo palo, sigla la doppietta personale. 2-1. Doppio assist di Donnarumma. Finisce 2-1. Il Brescia condanna aritmeticamente la Spal alla retrocessione in B.

FIORENTINA-TORINO 1-0. 2′, gol della Fiorentina. Ribery lancia Kouame, che vince un paio di contrasti. Tira poi di sinistro. Il pallone tocca Lyanco e finisce in rete. 1-0. 5′, cross di Castrovilli da sinistra, Kouame non ci arriva di pochissimo. Gara dalle poche emozioni. Finisce il primo tempo. 1-0. Secondo tempo. 9′, Berenguer per Belotti, che supera anche Terracciano. Ma, decentrato, manda sull’esterno della rete. 29′, cross di Ansaldi da sinistra e stacco di testa di Belotti. Palo. 30′, raddoppio della Fiorentina. Ribery approfitta di un errore di Meitè e serve Cutrone. Che batte Sirigu. 2-0. 43′, ripartenza della Fiorentina. Lirola serve Vlahovic: la sua conclusione sfiora il palo. Finisce la gara. 2-0. La Fiorentina rimane in serie A. Con l’odierna sconfitta del Lecce, anche per il Torino si avvina la salvezza.

A cura di Alessandro Cardito