SERIE A, Parma-Sampdoria, 2-3 punteggio finale: il Parma crolla, la Samp si esalta con Fabio Quagliarella

Primo tempo 2-0. 18′, 1-0 Parma. Un gran gol di Gervinho. Quasi in fotocopia a quello segnato contro l’Inter qualche gara fa. Pallonetto a superare un primo avversario in area, da sinistra. Conversione al centro, superando un secondo avversario. Infine, grande conclusione di destro collo interno dal basso verso l’alto. 1-0. 39′, grande ripartenza Samp. Gaston Ramirez di tacco per Jankto. Che porta palla e serve sulla sinistra il taglio senza palla di Fabione Quagliarella. Palla di poco fuori, sul primo palo. 41′, raddoppio Parma. Kulusevski riceve sulla destra, percussione in area da destra e forte tiro-cross rasoterra. Bereszynski, con postura scorretta, di fronte alla propria porta, nel tentativo di respingere di destro, mette in rete. Autorete. Nel finale ci prova ancora Quagliarella, con uno spunto solitario, ancora sulla sinistra. E conclusione di poco fuori sul palo lontano. Ottimo primo tempo del Parma, 10 tiri a 5 e 67% di possesso palla. Nella Samp, Quagliarella l’unico a provarci. 2-0.

Nel secondo tempo, ribaltone Samp. 2-3. Ad inizio ripresa ci prova subito Thorsby, ma invano. 48′, gol della Samp, che accorcia le distanze. Da angolo, perentorio colpo di testa di Chabot. 2-1. 53′, Quagliarella va vicino al pari. 60′, anche Bonazzoli va vicino al pari, in acrobazia. 65′, traversa di Brugman, con un gran calcio di punizione dalla distanza. A scavalcare la barriera. Audero fermo. 69′. pareggio della Samp. Quagliarella riceve sul centro sinistra dell’area. Evita un avversario. Ed indirizza all’incrocio opposto, con un liftato destro a giro. Fenomenale! Come sempre! Da applausi scroscianti. In piedi. Ma, purtroppo, solo immaginari. 2-2-. 78′, gol del vantaggio Samp. Dalla stessa zona-gol del pareggio, stavolta Quagliarella dipinge un’imbucata rasoterra, nello stretto, in area affollata. Bonazzali, di prima, conclude con un tiro basso, imparabile per Sepe. 2-3. Quagliarella, semplicemente sublime. In classifica la Sampdoria scavalca il Parma.