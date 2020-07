SERIE A, Parma-Sampdoria: 2-0, primo tempo tutto del Parma

Primo tempo 2-0. 18′, 1-0 Parma. Un gran gol di Gervinho. Quasi in fotocopia a quello segnato contro l’Inter qualche gara fa. Pallonetto a superare un primo avversario in area, da sinistra. Conversione al centro, superando un secondo avversario. Infine, grande conclusione di destro collo interno dal basso verso l’alto. 1-0. 39′, grande ripartenza Samp. Gaston Ramirez di tacco per Jankto. Che porta palla e serve sulla sinistra il taglio senza palla di Fabione Quagliarella. Palla di poco fuori, sul primo palo. 41′, raddoppio Parma. Kulusevski riceve sulla destra, percussione in area da destra e forte tiro-cross rasoterra. Bereszynski, con postura scorretta, di fronte alla propria porta, nel tentativo di respingere di destro, mette in rete. Autorete. Nel finale ci prova ancora Quagliarella, con uno spunto solitario, ancora sulla sinistra. E conclusione di poco fuori sul palo lontano. Ottimo primo tempo del Parma, 10 tiri a 5 e 67% di possesso palla. Nella Samp, Quagliarella l’unico a provarci. 2-0.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Caprari. All. D’Aversa

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri

Marcatori: 8′ Gervinho (P), 41′ aut. Bereszynski (S)