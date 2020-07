SERIE A – Parma-Napoli, occhio ai sei diffidati

Mercoledì 22 Luglio alle ore 19,30, presso lo stadio “Tardini”, i padroni di casa del Parma, affronteranno il Napoli, per la trentaquattresima giornata di campionato. In vista del match che si disputerà in Emilia, occhio ai sei diffidati. Per i padroni di casa ci sono anche tre calciatori in dubbio per quanto riguarda gli infortunati: Kucka, Scozzarella e Cornelius.

Parma – Hernani, Laurini e Kurtic

Napoli – Zielinski, Milik e Mertens

Fonte: Corriere dello Sport