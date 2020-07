SERIE A – Napoli-Udinese 2-1, i top e i flop della squadra azzurra

Dopo il pari contro il Bologna e la rabbia di Gattuso, il Napoli doveva dare risposte al suo allenatore e tornare al successo. Eppure l’Udinese, controlla il match e al primo affondo passa. Cross di Zeegalar e De Paul con un diagonale batte Ospina. Gli azzurri però non si arrendono e pareggiano, cross di Fabian Ruiz e Milik in spaccata supera Musso. Nella ripresa clamorosa traversa di Zielinski che sbatte sulla linea e torna al portiere friulano. Gli ospiti giocano di rimessa e sfiorano il vantaggio, il primo Lasagna e miracolo di Ospina, il secondo lob di De Paul e Koulibaly manda sul palo. Nel finale però arriva la rete di Politano, tiro che va sul palo e poi in rete. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Ospina 6,5 – Se il Napoli ha vinto in rimonta contro l’Udinese, lo deve anche al portiere colombiano. Sicuro con i piedi e poi nella ripresa una parata strepitosa su Lasagna, davvero una prodezza.

Hysaj 6,5 – Il laterale albanese, tornato sul lato destro, si vede che è casa sua. Sicuro in fase difensiva e spinge anche in avanti. Buono il cross per Insigne ed è suo l’assist per il gol di Politano. Davvero una prova attenta e concentrato fino alla fine.

Koulibaly 6,5 – Ottima prova del difensore senegalese, che tiene a bada Lasagna in velocità e sul piano fisico. Salva sulla linea il lob di De Paul mandando sul palo, è sempre presente.

Fabian Ruiz 6,5 – Il primo tempo dello spagnolo è stata davvero convincente. Assist per i compagni, compreso per Milik. Nella ripresa ha un leggero calo, ma stavolta non commette errori in mezzo al campo.

Lobotka 7 – Lo slovacco, quando viene chiamato in causa da Gattuso, è davvero un ira di Dio. Non perde un pallone, è spesso concentrato in mezzo al campo e comanda in cabina di regia. Acquisto indovinato.

Zielinski 6 – Questa sera il polacco ha dimostrato di essere più diligente, meno distratto rispetto al Bologna e anche sfortunato nel tiro. Il primo termina di poco alto, il secondo lo blocca Musso e il terzo traversa e non entra in porta di un soffio. Meriterebbe di più, ma a tratti appare lezioso, ma merita la sufficienza.

Politano 6,5 – Già con il Bologna si erano visti i progressi sul piano dell’impegno e di spinta, stasera corona il tutto con un gol che vale tre punti pesanti. Si sblocca sul piano mentale ed è una gioia per lui e per tutta la squadra.

Milik 6 – Il polacco segna la rete numero 11 in campionato, da centravanti in spaccata. Poi cerca di farsi trovare e buono anche nel finale di primo tempo. Cala nel secondo tempo e gioca anche condizionato dal giallo che gli farà saltare Parma.

Flop

Manolas 5 – Il difensore greco stasera dimostra di non essere in serata. Male sul gol dove si perde Zeegelar che va al cross. Non come in altre gare anche nei recuperi e soffre la velocità di Lasagna e De Paul. Non è il giocatore che siamo abituati a vedere.

Callejon 5 – Male lo spagnolo, vaga per il campo e non trova mai lo spazio in area di rigore. Si impegna come sempre, però ormai non è più quello devastante degli anni d’oro.

A cura di Alessandro Sacco