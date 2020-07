Serie A, le decisioni del giudice sportivo: gli squalificati

Sono ufficiali le prime decisioni del Giudice Sportivo, che si è pronunciato sugli anticipi della 34^ giornata. Sono cinque i calciatori squalificati per un turno: Andrea Carboni del Cagliari (che con il Sassuolo ha rimediato il secondo cartellino rosso della) stagione. Una giornata di squalifica per somma di ammonizioni per Sofyan Amrabat (Hellas Verona), che salterà la trasferta di Torino. Oltre a loro si fermano anche Mitchell Dijks (Bologna), Gianmarco Ferrari (Sassuolo) e Hans Hateboer (Atalanta). Due giocatori sono entrati in diffida, ovvero Marko Rog (Cagliari) e Rafael Toloi (Atalanta).

gianlucadimarzio.com