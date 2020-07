SERIE A, Genoa-Lecce 1-0; Brescia-Spal 0-1; Fiorentina-Torino 1-0

GENOA-LECCE 1-0. 7′, gol del Genoa. Pandev, in area di rigore, imbuca per Sanabria. Destro potente e palla in rete. 1-0. 44′ Lapadula, a tu per tu contro Perin in uscita, prova uno scavetto, invano. L’arbitro, però, viene chiamato al video dal Var, per valutare meglio l’episodio. Fallo di Perin proprio su Lapadula. Rigore. Si incarica della battuta Mancosu. Ma calcia alto, fuori. 1-0.

BRESCIA-SPAL 0-1. 42′, gol della Spal. Dabo triangola con Missiroli al limite dell’area. Conclusione parata da Joronen. Lo stesso Dabo, dopo un rimpallo favorevole, ribatte in rete. 0-1. 46′, Spal vicina al raddoppio. D’Alessandro salta un avversario e crossa per Tunjov. Controllo e tiro al volo di poco al lato del palo. 0-1.

FIORENTINA-TORINO 1-0. 2′, gol della Fiorentina. Ribery lancia Kouame, che vince un paio di contrasti. Tira poi di sinistro. Il pallone tocca Lyanco e finisce in rete. 1-0. 5′, cross di Castrovilli da sinistra, Kouame non ci arriva di pochissimo. Gara dalle poche emozioni. Finisce il primo tempo. 1-0.