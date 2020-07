San Paolo, contro l’Udinese previsto ampio turnover

Il Napoli, stasera al San Paolo affronterà l’Udinese. Mister Gattuso ha alzato la voce con i suoi, dicendo che non sono ammessi cali di tensione, per cui non accetterà secondi tempi stile Bologna. In campo, alle 19.30, il tecnico azzurro potrebbe schierare una squadra totalmente diversa da quella del Dall’Ara, infatti, come si legge su Tuttosport, sono previsti 8 cambi. In avanti il tridente leggero, Lobotka in cabina di regia ed Ospina tra i pali. In difesa non ci sarà Di Lorenzo, che dovrà smaltire il turno di squalifica rimediato dopo il cartellino giallo di Bologna.