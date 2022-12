Osimhen saluta i tifosi del Lille. Il Napoli è alla finestra, ma l’agente del nigeriano non si sbilancia

I prossimi giorni saranno importanti per conoscere il futuro di Osimhen, dove il Napoli attende con fiducia di sbloccare con il nuovo agente William D’Avila. Nel frattempo la punta nigeriana su Instagramm saluta i tifosi del Lille, questo potrebbe essere un segnale per vestirsi d’azzurro? Oggi a Radio Kiss Kiss il neo agente di Osimhen non si sbilancia: “Non posso rilasciare alcuna dichiarazione mi dispiace. Ci dobbiamo risentire più avanti. Non posso commentare le notizie che arrivano dalla Nigeria o dall’Italia. Ci risentiremo più avanti, al momento no comment“.

