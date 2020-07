Messi: “Continuando così perderemo anche con il Napoli”

LA CRISI BARCELLONA

Il Barcellona è in piena crisi. «La squadra lascia molto a desiderare e lo ha fatto in tante, troppe partite. Se si continua così sarà difficile vincere la Champions. Continuando così perderemo anche con il Napoli», le parole a caldo di Leo Messi, dopo la sconfitta casalinga di giovedì sera con l’Osasuna che ha definitivamente consacrato il Real Madrid campione della Liga. Il Barcellona è una polveriera, ma secondo quanto rivela il Mundo Deportivo, fonti del club catalano, hanno assicurato che non verranno adottate misure drastiche.

Smentendo una serie di voci che ipotizzavano un altro cambio in panchina, o addirittura un ritorno di Ernesto Valverde per sostituire Quique Setién. La dirigenza non sembra propensa a dibattere sulla continuità di Setién, ma rimane aperto qualsiasi scenario, la situazione resta in bilico e fino all’8 agosto può accadere di tutto. «Messi è triste e non sa cosa farà. Probabilmente è un po’ frustrato perché, anno dopo anno, non è in grado di vincere, in particolare la Champions League. Ecco dove deve essere focalizzata l’attenzione», dice in un’intervista alla Bbc, Victor Font Manté, 48enne uomo d’affari, candidato alla presidenza del Barcellona, attualmente nelle mani di Josep Bartomeu. Fonte: Il Mattino