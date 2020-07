Dries Mertens ha detto parlando di Sarri e di Gattuso. «Al primo anno di Sarri ho giocato solo 6 partite dall’inizio ed ero arrabbiato. Un giorno mi ha schierato come attaccante centrale e sono stato felice perché mi ha cambiato la vita. Gattuso è davvero un buon allenatore, penso sia perfetto per il Napoli in questo momento perchè sta dando tante possibilità ai giocatori giovani e penso che anche per il futuro possa essere un ottimo allenatore». Fonte: Il Mattino