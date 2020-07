E della partita di Barcellona ha parlato anche il portiere Karnezis a Radio Kiss Kiss. «Noi aspettiamo questa partita. Neanche loro vivono un momento bellissimo. In queste condizioni, può succedere di tutto. È una partita importantissima per tutti, ma non possiamo permetterci di pensare solo a quella sfida. Rischiamo di fare brutte partite e non va bene». Fonte: Il Mattino