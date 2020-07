Il Napoli ha già prenotato albergo e volo charter per Barcellona, poi si vedrà

Il Napoli si è portato (inevitabilmente) avanti ed ha prenotato l’albergo e il volo charter, con il quale andare e rientrare da Barcellona; però è necessario continuare a vigilare, monitorare a distanza i dati e le informazioni che vengono raccolte; e poi, comunque, inventarsi – eventualmente – un piano alternativo, che però non può essere allestito, non ora. E sarà anche per questo che domani ci saranno nuovi contatti con il Console di Barcellona e resterà comunque “aperta” la linea con l’Uefa: non si è sparsa la psicosi, però prevenire è sempre preferibile a curare. Il lockdown in Catalogna potrebbe portare ad un cambio di sede, campo neutro, l’Uefa deciderà nei prossimi giorni.

Fonte: CdS