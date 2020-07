Il Napoli aumenta l’offerta e mette con le “spalle al muro” Osimhen

Ogni giorno ci sono retroscena sulla vicenda che riguarda la trattativa per Victor Osimhen, si passa da una trattativa complessa, al rilancio del Napoli sulla punta del Lille. L’ingaggio per il nigeriano aumenta da 3 a 4 milioni, mentre tra i club non c’è più nulla da dire. Ora tutto è nelle mani dell’agente del giocatore, William D’Avila, ci sono le società della Premier League (Tottenham e Liverpool), ma devono pareggiare i 60 milioni per Osimhen al Lille. La sensazione è che il giocatore nigeriano e l’agente sono con le spalle al muro, devono fare la prossima mossa, i partenopei non hanno fretta e attendono le prossime mosse.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport