(Formazioni) Napoli-Udinese, Gattuso schiera Manolas-Koulibaly. Gotti punta De Paul

Questo pomeriggio allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 19,30, il Napoli affronterà l’Udinese per la trentatreesima di campionato. Il tecnico degli azzurri Gattuso farà dei cambi di formazione: Ospina in porta, il duo centrale Manolas-Koulibaly, Mario Rui a sinistra. A centrocampo di nuovo Lobotka in cabina di regia, infine l’attacco leggero con: Callejon, Mertens e Insigne. I friulani allenati da Gotti scenderanno in campo con il 3-5-2, De Paul come mezz’ala e in attacco Lasagna e Nestorovski.

Fonte: Corriere dello Sport