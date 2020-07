RIVIVI il LIVE SERIE A – Napoli-Udinese 2-1: Politano inventa un super goal

98′ – Arriva il triplice fischio di Chiffi: Napoli-Udinese 2-1.

95′ – GOOOOOOOOOOOOOOL – Politano riceve palla da fuori area e con un siluro mancino trafigge Musso con la sfera che bacia la parte interna del palo ed entra in rete.

93′ – Ammonito Demme per un fallo tattico su Fofana.

92′ – Terzo cambio per l’Udinese: Esce Lasagna ed entra Sema.

90′ – Sei minuti di recupero.

88′ – Secondo cambio per l’Udinese: Esce Walace ed entra Troost-Ekong.

87′ – Ammonito Walace per un’entrata in ritardo su Manolas.

84′ – OCCASIONE UDINESE – De Paul supera Ospina col pallonetto, ma Koulibaly quasi sulla linea di porta spazza via colpendo il palo con la sfera che termina tra le braccia del portiere azzurro.

82′ – Primo cambio per l’Udinese: Entra Trer Avest ed esce Zeegelaar.

81′ – Milik servito in profondità sulla sinistra serve sulla corsa Insigne, il destro a giro del 24 azzurro è fuori misura e si perde sul fondo.

80′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Allan ed Elmas ed escono Zielinski e Fabian Ruiz.

79′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne dalla sinistra si accentra e serve al limite Mario Rui, il tiro del portoghese termina sull’esterno della rete.

78′ – Ammonito Koulibaly per un’entrata in ritardo in gioco pericoloso su Nestorovski.

77′ – Insigne scappa sulla sinistra e serve dentro l’area Milik, il diagonale mancino di prima intenzione del 99 azzurro però termina alto.

76′ – Insigne e Politano scambiano al limite, ma il tiro del capitano viene ribattuto.

74′ – L’Udinese reclama per un calcio di rigore, ma il tiro di Nestorovski viene respinto da fianco di Koulibaly e non dal braccio.

72′ – Riprende il gioco col Napoli in possesso palla.

71′ – COOLING BREAK

70′ – Doppio cambio per il Napoli: Escono Lobotka e Callejon ed entrano Demme e Politano.

69′ – OCCASIONE UDINESE – Lasagna cerca il nuovo vantaggio con un mancino a botta sicura respinto da Ospina.

69′ – Fabian Ruiz dal vertice destro dell’area di rigore lascia partire un sinistro a giro a lato di poco.

65′ – Gli azzurri continuano ad attaccare alla ricerca del vantaggio, ma i giocatori friulani chiudono tutti gli spazi e ripartono in contropiede.

60′ – TRAVERSA DEL NAPOLI – Insigne dalla sinistra serve rasoterra al limite Zileinski che lascia partire una sassata col destro che centra in pieno la parte interna della traversa, la sfera sbatte sulla linea e termina tra le braccia di Musso. Dal replay della Goal Line Technology si vede la sfera restare in campo per una questione di centimetri.

58′ – Mario Rui dalla sinistra crossa per la testa di Milik in area, ma il centravanti polacco viene anticipato da De Maio.

54′ – Insigne dalla sinistra si accentra e calcia a giro ma la sfera termina alta non di molto.

53′ – Lasagna lanciato in velocità sulla destra ma Koulibaly vince il contrasto e ferma l’attaccante ospite.

50′ – Il Napoli fa girare palla alla ricerca del pertugio giusto.

48′ – Insigne cerca Callejon sul secondo palo, ma la difesa bianconera fa buona guardia e concede un corner.

46′ – Inizia la ripresa al San Paolo.

47′ – Duplice fischio al San Paolo: Napoli-Udinese 1-1.

45′ – Due minuti di recupero.

43′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne cerca il goal di testa sul cross di Hysaj, ma il suo tentativo termina tra le bracia di Musso.

40′ – OCCASIONE NAPOLI – Milik riceve palla dal limite dell’area, da posizione decentrata, e calcia forte col sinistro ma Musso blocca.

39′ – Brutta palla persa dal Napoli, De Paul sugli sviluppi dell’azione cerca la doppietta ma Ospina in tuffo salva i suoi.

37′ – Ammonito Mlik per un’entrata in ritardo su Fofana. Il polacco era diffidato e salterà la prossima sfida contro il Parma al Tardini.

35′ – Continua ad attaccare il Napoli con una fitta rete di passaggi, ma l’Udinese difende con tutti gli effettivi.

31′ – PAREGGIO DEL NAPOLI: Milik entrato da una manciata di secondi sul cross basso di Fabian Ruiz in estirada pareggia con una zampata mancina.

30′ – Primo cambio per il Napoli: Esce Mertens ed entra Milik.

28′ – Riprende il gioco col calcio di punizione in favore del Napoli per un fallo di Becao su Mertens. Mario Rui centra in pieno un avversario e l’azione sfuma.

26′ – COOLING BREAK

24′ – OCCASIONE NAPOLI – Callejon cerca il pareggio con siluro respinto dall’intervento di Musso.

22′ – GOAL DELL’UDINESE – De Paul riceve palla sul versante destro dell’area da Zeegelaar e con un preciso diagonale insacca nell’angolino.

21′ – Callejon controlla la sfera sulla lunetta e calcia col mancino ma un difensore avversario si oppone col corpo.

17′ – Dopo una serie id scambi la sfera arriva sulla trequarti a Zielinski che lascia partire una sassata alta non di molto.

16′ – Fabian Ruiz pesca tra le linee Callejon che carica il destro, ma lo spagnolo viene anticipato.

14′ – Ammonito Becao per un pestone su Zielisnki.

10′ – Insigne aggancia la sfera in area e calcia ma la conclusione è troppo debole e viene bloccata da Musso.

9′ – GOAL ANNULLATO ALL’UDINESE – Nestorovski di testa solo in area buca Ospina, ma l’attaccante bianconero era in evidente offside.

7′ – Sugli sviluppi di un piazzato battuto da Callejon Koulibaly viene anticipato.

3′ – Serie di passaggi degli azzurri alla ricerca del varco giusto.

1′ – Inizia la sfida al San Paolo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Walace, De Paul, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna. All. Gotti

Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

L’Udinese saggia il terreno dl San Paolo

Bentornato Malcuit

Lo spogliatoio

Arbitro: Chiffi; Ass1: Fiorito; Ass2: Di Iorio; IV: Volpi; VAR: Di Paolo; AVAR: Costanzo

17,58 – Secondo il collega di Tv Luna Carlo Alvino, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso schiererà tra i pali Ospina per l’alternanza dell’estremo difensore.

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 19,30, il Napoli affronterà l’Udinese, per la trentatreesima giornata di campionato. Gli azzurri cercano un successo, non per la classifica, ma per riscattare il pari contro il Bologna. I friulani invece puntano ad un risultato positivo per allontanarsi dalla zona pericolo. Ilnapolioniline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco