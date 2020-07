DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Udinese, formazione azzurra-I bianconeri al San Paolo

Premere f5 per gli aggiornamenti

Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

L’Udinese saggia il terreno dl San Paolo

Lo spogliatoio

Arbitro: Chiffi; Ass1: Fiorito; Ass2: Di Iorio; IV: Volpi; VAR: Di Paolo; AVAR: Costanzo

17,58 – Secondo il collega di Tv Luna Carlo Alvino, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso schiererà tra i pali Ospina per l’alternanza dell’estremo difensore.

Questa sera allo stadio San Paolo, fischio d’inizio alle ore 19,30, il Napoli affronterà l’Udinese, per la trentatreesima giornata di campionato. Gli azzurri cercano un successo, non per la classifica, ma per riscattare il pari contro il Bologna. I friulani invece puntano ad un risultato positivo per allontanarsi dalla zona pericolo. Ilnapolioniline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio San Paolo, Alessandro Sacco