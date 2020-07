Crisi Barcellona: i senatori chiedono all’ unanimità Kluivert

La crisi del Barcellona in questo periodo è sotto gli occhi di tutti e gli stessi big della squadra non lo hanno nascosto, a cominciare da Leo Messi. Sui quotidiani spagnoli si leggono varie notizie e nomi dei presunti, prossimi allenatori. Il quotidiano ‘Sport’ ha parlato di Laurent Blanc, Mundo Deportivo scrive di una scelta unanime dei senatori catalani: Patrick Kluivert nuovo condottiero dei blaugrana per giocare al meglio le fasi finali della Champions League. Secondo queste nuove indiscrezioni, la squadra non avrebbe gradito la conferma di Setién da parte di Bartomeu poiché vedono in Kluivert l’uomo ideale per la rinascita blaugrana.