Caso Milik: De Laurentiis pronto a valutare contropartite bianconere

Milik non ha alcuna intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza con il Napoli e da più parti si dice che il calciatore abbia già un accordo con la Juventus. La società azzurra per cedere l’attaccante polacco non vorrebbe nè scambi nè contropartite, ma una somma cash che non sia inferiore a 40 milioni di euro. Oggi, l’edizione di Tuttosport, però, paventa un’ ipotesi nuova. Sottotraccia e grazie al lavoro degli intermediari, il presidente De Laurentiis starebbe cominciando a valutare altre opportunità La contropartita preferita da Gattuso è Federico Bernardeschi, che andrebbe a rinforzare la fascia destra d’attacco probabilmente orfana di Callejon. Ma non sono da escludere le ipotesi che portano a Rugani, Romero e Luca Pellegrini.