ADL alla crociata, vuole un altro canale Tv – La Lega e i diritti tv la guerra dei mondi, ballano miliardi

Lo scontro dei mesi scorsi tra chi voleva tornare a giocare e chi no è niente rispetto alla frattura che si delinea intorno alla materia più delicata per ogni presidente

Factory della Comunicazione

Dal Pino lavora alla nascita di una media company ADL ha un altro piano. Lotito pure. Aurelio De Laurentiis 71 anni presidente del Napoli ha invitato a pranzo domani al Ritz di Roma gli altri patron della A per discutere della sua idea legata ai nuovi diritti tv 2021-2024

La battaglia all’interno della Lega tra chi voleva tornare a giocare e chi no rischia di essere una scaramuccia rispetto alla guerra sui diritti tv, ben più pesante sotto il profilo economico, che si sta scatenando tra i proprietari dei club. In questo caso in ballo ci sono non milioni, ma miliardi di euro e più in generale concezioni radicalmente opposte su come la Serie A porterà avanti il suo business. Fonte: CdS