A Napoli c’è Ramadani, proposto il piano B per l’attacco

In questi giorni il Napoli è concentrato sul campo, dove c’è da chiudere al meglio il campionato, poi il Barcellona, ma non mancano le voci di mercato. Ieri in città è arrivato Ramadani, agente Fifa che ha in procura tra gli altri Koulibaly, Maksimovic e Jovic. Sul difensore senegalese c’è il Manchester City, ma l’offerta al momento è bassa. Sul calciatore serbo accordo trovato fino al 2025, manca il twitter presidenziale. Infine Jovic, sarebbe il piano B dell’attacco, nel caso saltasse Osimhen.

Fonte: Antonio Giordano CdS