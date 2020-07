Il Napoli ritorna al San Paolo per la gara con l’Udinese. Per il match, previsto per domani alle ore 19.30, l’AIA ha designato come arbitro il signor Chiffi. Di seguito il sestetto:

NAPOLI – UDINESE Domenica 19/07 h. 19.30

CHIFFI

FIORITO – DI IORIO

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO