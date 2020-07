SERIE A PRIMO TEMPO – Hellas Verona-Atalanta 0-0, bene Rrahamani, Zapata sfiora il gol

Al “Bentegodi” si gioca una sfida interessante tra l’Hellas Verona e l’Atalanta e, nonostante il caldo, l’intensità non manca. Le squadre non si risparmiano dal punto di vista della determinazione e non mancano neanche le occasioni. Il primo è Amrabat che calcia, deviazione in angolo della difesa orobica. Gli ospiti rispondono con Gomez, parata non perfetta da parte di Silvestri. I padroni di casa però hanno la palla del vantaggio con il futuro acquisto Rrahamani, ma il suo tiro finisce alto. L’Atalanta ci prova con Zapata, stavolta bene nell’intervento il portiere dell’Hellas Verona. Buon primo tempo e risultato giusto.

H. VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Salcedo. All. Paro (secondo Juric)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Amrabat (V); Recupero: 1′ p.t.

A cura di Alessandro Sacco