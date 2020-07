Serie A/Milan-Bologna 2-1 (1T): La magia di Tomiyasu chiude i primi 45′

Questa sera allo stadio San Siro, va in scena il match tra Milan e Bologna, valido per la 34esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento

Al minuto 10′, il Milan passa in vantaggio con il goal di Saelemaekers che incrocia dopo essser stato servito da Theo Hernandez. Al 24esimo il Milan raddoppia grazie al goal di Calhanoglu, che approfitta di un erroraccio di Skorupski per segnare. Al 36esimo occasionissima per il Milan con una ripartenza che culmina con il destro di Kessie che si stampa sul palo. Sul ribaltamento di fronte il Bologna sfiora il goal con un tiro-cross di Orsolini su cui da due passi Sansone non riesce ad arrivare. Al 44esimo il Bologna aacorcia le distanze con il missile di Tomiyasu che si infila all’incrocio dei pali. Dopo 3 minuti di recupero termina il primo tempo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnar.umma; Conti , Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Poli, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone.

Ammonizioni: 33′ Sansone (B)

Marcatori: 10′ Saelemaekers (M), 24′ Calhanoglu (M), 44′ Tomiyasu (B)