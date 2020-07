SERIE A – Hellas Verona-Atalanta 1-1, a segno Zapata, Rrahamani il migliore degli scaligeri

Al “Bentegodi” di Verona, partita che finisce in parità, ma non sono mancate le emozioni. Dopo una prima frazione equilibrata, dove prevale l’equilibrio, ad inizio ripresa la sblocca Zapata che sfrutta l’errore di Gunter e batte Silvestri. Gli scaligeri però sono in partita e pareggiano con Pessina, tiro di Rrahamani, respinge Gollini e l’ex di Milan e degli orobici la mette in rete. I ragazzi di Gasperini però continuano ad attaccare, con Gomez e Zapata, si supera in entrambi i casi Silvestri. Anche Gollini viene impegnato dalle conclusioni di Salcedo. Nel finale però è l’Atalanta a sfiorare la vittoria con Pasalic che da pochi passi al volo manda sul fondo. Secondo pari in una settimana per i bergamaschi, ma di fronte c’è stato un super Hellas Verona che si conferma squadra tatticamente tosta.

H. VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter (82′ Lovato), Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (73′ Dimarco); Zaccagni (46′ Borini), Pessina; Salcedo (73′ Di Carmine). All. Paro (vice allenatore)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (69′ Caldara), Djimsiti; Hateboer, Freuler (79′ de Roon), Pasalic, Gosens (69′ Castagne); Malinovskyi (79′ Muriel), Gomez; Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Amrabat (V), Hateboer (A), Pessina (V), Toloi (A); Recupero: 1′ p.t.; 2′ s.t.

Marcatori: 50′ Zapata (A), 59′ Pessina (V)

A cura di Alessandro Sacco