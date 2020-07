Serie A 34° giornata,Cagliari -Sassuolo:Joao Pedro risponde a Caputo!

Serie A 34° giornata,Cagliari -Sassuolo:

Primo squillo di gara arriva per Sassuolo con Haraslin , che tenta di segnare all’incrocio ma la sua traettoria trova un attento Cragno che para. Ma il gol non tarda ad arrivare. Calcio d’angolo e di testa la prende il bomber Caputo ,mandando la palla all’angolino. Ancora ospiti pericolosi ,ancora una volta conclusione di Haraslin ed anche stavolta il portiere neutralizza in tuffo.Nella ripresa il Cagliari resta in 10 per doppia ammonizione di Carboni.Ma questo non demoralizza il Cagliari che trova il pari con Joa Pedro,servito da Rog, che in area fredda il portiere.Ancora sardi pericolosi,stavolta con una conclusione di Rog ma la palla esce larga davvero di poco.Gli uomini di De Zerbi rispondono con un colpo di testa di Ferrari ,per un soffio il pallone non entra.Il Sassuolo prova a costruire e tenta diverse conclusioni , ma trova davanti il muro del Cagliari.Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fiscio.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (46′ Ladinetti), Rog (90′ Klavan), Mattiello; Pereiro (46′ Simeone), João Pedro. All. Zenga

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur (71′ Magnani), Marlon, Ferrari, Rogerio (90′ Kiriakopoulos); Djuricic (90′ Manzari), Locatelli, Traore (71′ Raspadori); Haraslin (71′ Ghion), Caputo, Boga. All. De Zerbi

Espulso Carboni (C) al 48′ per doppia ammonizione

Ammoniti: Faragò (C), Marlon (S), Rog (C), Ferrari (S