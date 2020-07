Ramadani oggi a Napoli per incontrare AdL. La parola alla “difesa”

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, nella serata di ieri, l’agente Fali Ramadani è sbarcato a Napoli. Previsto per oggi un incontro con il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, per discutere del futuro, in particolare, di Kalidou Koulibaly: Ramadani porterà l’interesse forte del City e cercherà di ammorbidire le richieste del presidente partenopeo. Sul tavolo anche altri argomenti: al Napoli piace il talento del Maiorca, classe 2004, Luka Romero (seguito da Ramadani), e si parlerà anche del possibile approdo in azzurro di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, nel caso in cui l’affare Osimhen dovesse saltare. Solo da certificare il rinnovo di Nikola Maksimovic fino al 2025: difatti, il rapporto consolidato tra Ramadani e De Laurentiis potrebbe consentire lo sviluppo di altre trattative.

La Redazione