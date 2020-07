NAPOLI-ROMA IN PROCURA FIGC

Ieri intanto le audizioni per il Ceo della Roma, Fienga, e il medico sociale, Manara, in Procura federale. L’accusa è non aver rispettato il protocollo Covid-19 riguardante il distanziamento in panchina al San Paolo. Il procedimento è stato aperto dopo l’esposto presentato dal club azzurro, quello giallorosso ieri ha contestato l’addebito. L’indagine è stata riaperta e i deferimenti congelati e la Roma sta valutando di presentare un controesposto. Fonte: Il Mattino