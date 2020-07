Napoli-Udinese, il programma degli azzurri in vista del match del San Paolo

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di domani sera alle ore 19,30 contro l’Udinese di Gotti. Ancora lavoro differenziato per Younes e Llorente, quindi non saranno a disposizione contro l’undici friulano. Questa mattina allenamento al San Paolo, poi niente ritiro e infine appuntamento domani mattina al Britannique per poi svolgere la rifinitura. Mister Gattuso chiede una prova di carattere dopo il pari di Bologna e la squadra farà di tutto per accontentarlo.

Fonte: Fabio Mandarini CdS