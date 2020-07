Napoli-Osimhen, strada in salita per “demerito” del nuovo agente Davila

Il Napoli martedì sera aveva praticamente acquistato Victor Osimhen dal Lille, tutto fatto, ma come purtroppo capita nel mercato, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Il nuovo agente William Davila, ha ribaltato la questione, chiedendo tanto per il suo assistito. Il club azzurro è pessimista sulla riuscita della trattativa, sa che non potrà accontentare il nuovo procuratore della punta nigeriana. Tra l’altro si sono fatte avanti il Liverpool, Tottenham e il Manchester United, perciò tranne che non cambiano di nuovo gli scenari, sarà difficile che Osimhen diventi un nuovo calciatore di Gattuso.

Fonte: Fabio Mandarini CdS