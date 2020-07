Uva: “Il Napoli gioca a Barcellona, ma siamo pronti a soluzioni di backup”

Michele Uva (Vicepresidente UEFA) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Covid in Catalogna? Il Napoli gioca a Barcellona, ma siamo pronti a soluzioni di backup. Barcellona-Napoli? Il Napoli ufficialmente va a giocare a Barcellona a meno che nel frattempo non dovessero arrivare norme che vietano di giocare in Spagna. Ci auguriamo che non accada e le seconde partite si disputeranno nelle città d’appartenenza. Ovviamente ci sono soluzioni di backup”.