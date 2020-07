Lo spettro del lockdown, contagi in aumento in Catalogna, gara a rischio

Il presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, confidava addirittura di poter ottenere l’ingresso sugli spalti del Camp Nou di almeno una porzione di pubblico, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions tra Messi e compagni e il Napoli, ma visto l’andazzo, ora c’è il serio rischio che l’Uefa possa tornare sulla decisione di far disputare la partita nella cattedrale blaugrana, sebbene una scelta di questo tipo rechi con sé diverse questioni, a cominciare da quella del computo del valore delle reti in casa e fuori, in caso di nuovo pareggio dopo l’1-1 del San Paolo. La priorità, com’è giusto che sia, rimane però la sicurezza e i numeri tornano a farsi allarmanti nel capoluogo catalano. Ben 1.111, nella giornata di ieri, i nuovi positivi notificati dalla Comunità Autonoma: 346 di questi nuovi casi di Covid-19 si riferiscono proprio a Barcellona, a cui vanno aggiunti altri 67 per la contigua Hospitalet de Llobregat, comune di 260mila anime che, per farsi un’idea, dista appena due chilometri dal Camp Nou. . L’incremento dei casi è alto e stanno riapparendo i pazienti all’interno dei reparti di terapia intensiva». Di qui la raccomandazione di ridurre allo stretto necessario le uscite, per allontanare un nuovo lockdown, che per forza di cose interesserebbe anche la sfida Champions tra Barça e Napoli.

Fonte: Andrea De Paoli CdS