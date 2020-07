Leo Messi: “Se non cambiano la rotta, perderemo anche contro il Napoli”

“Da Gennaio le cose da noi non vanno bene, il cambio deve essere radicale. Lo dicevo da tempo che con questo gioco non si vinceva la Champions League, ora abbiamo avuto la conferma che no è bastato per la Liga. Se non ci diamo una mossa perderemo anche contro il Napoli”. Le parole di Leo Messi, nel post gara contro l’Osasuna, sono praticamente una sentenza sull’addio di Quique Setien, che da quando è arrivato al posto di Ernesto Valverde ha peggiorato la situazione, senza aver dato una mentalità e un gioco. C’è da trovare un traghettatore per evitare che la squadra spagnola affonda, le parole di Messi portano a queste, con l’avallo dello spogliatoio.

Fonte: Andrea De Pauli CdS